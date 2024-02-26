В Ірпені планують відкрити великий “Ветеран Хаб”: що там буде

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Наталія Габрух
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Ірпінська міськрада уклала Меморандум із чеською фірмою AKM Group-Cz та громадською організацією ”Ветеранська родина”. Вони разом мають намір заснувати у громаді Ірпеня Центр підтримки ветеранів під назвою “Ветеран Хаб Ірпінь”, де буде надаватися допомога учасникам бойових дій та ветеранам війни.

Про це повідомляє видання “Українські новини”.

“Ветеран Хаб Ірпінь” стане першим в Україні сучасним ветеранським хабом для роботи ветеранських організацій, соціальної адаптації ветеранів, психологічної реабілітації та допомоги, правових консультацій для військових та членів їхніх родин.

Ірпінський хаб матиме дві функціональні зони – вільний простір та консультаційний центр з кабінетом психологічної і правової допомоги.

Основними завданнями хабу будуть:

  • створення майданчика для взаємодії ветеранів і місцевої влади;
  • соціалізація ветеранів війни через неформальне спілкування;
  • допомога у відкритті власної справи;
  • надання інвестиційних та бізнес-консультацій;
  • надання індивідуальної та групової психологічної допомоги;
  • надання правових консультацій;
  • супровід ветеранів в усіх інстанціях.

Раніше ми писали, що військовим пропонуть безкоштовну реабілітацію у будинках на природі під Києвом.

Фото: з відкритих джерел

Хотіли б, щоб такий “Ветеран Хаб” відкрився в Ірпені?
Опубліковано: 26 лютого 2024
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