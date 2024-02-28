В Одесі на два маршрути вийшли низькопідлогові автобуси

В Одесі на двох маршрутах почали курсувати низькопідлогові автобуси, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Низькопідлогові автобуси Ataman і VDL працюють на маршрутах №185 і №168.

В Одесі міські маршрутні автобуси належать приватним перевізникам. Вони на свій розсуд вирішують питання оновлення рухомого складу.

“Економічна складова оновлення рухомого складу наразі є стримуючим чинником для перевізників, тому ці автобуси — дійсно суттєвий крок у питанні покращення якості перевезень”, — прокоментував директор міського Департаменту транспорту Володимир Хитренко.

Вартість нового автобусу середнього класу вітчизняного виробництва близько 3-3,5 мільйонів гривень, а вартість комфортабельного низькопідлогового автобуса великого класу — 8-10 мільйонів гривень.

Раніше ми писали, що у Сумах стартувало виробництво низькопідлогових автобусів “Сумчанин” .

Фото: Одеська міська рада