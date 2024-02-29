Цьогоріч у Києві планують розчистити русло річки Либідь і відновити озеро Синє
У 2024 році в Києві планують обстежити й розчистити русло річки Либідь та відновити озеро Синє.
Відповідні природоохоронні заходи підтримала Київрада.
Також планують утилізувати лампи розжарювання, отримані у межах програми обміну.
До того ж до переліку природоохоронних заходів увійшли протизсувні роботи в парках, спеціальні заходи, спрямовані на захист об’єктів природно-заповідного фонду, та проведення наукових досліджень у сфері екології.
Фінансувати ухвалені заходи буде Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища.
Раніше ми писали, що Київрада заборонила джипінг на заповідних територіях міста.
Фото: КП “Плесо”
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Опубліковано: 29 лютого 2024