Київрада виділила землю для створення скверу імені Дмитра Коцюбайла на Печерську

Київрада підтримала виділення земельної ділянки для скверу імені Дмитра Коцюбайла в Печерському районі.

“Київзеленбуд” отримав дозвіл на розроблення проєкту.

Сквер буде розміщуватись у Печерському районі столиці на вулиці Миколи Гайцана, 12/14. Площа земельної ділянки складає орієнтовно 0,17 га.

У листопаді 2023 року Київрада погодила створення скверу на честь Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Планувалося, що сквер розташують на вулиці Омеляновича-Павленка.

Комісія з питань найменувань одноголосно підтримала ініціативу. Так само в додатку «Київ Цифровий» за створення такого скверу проголосували понад 20 тис. киян (90 % опитаних).

Нагадаємо, що український доброволець, командир 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.

Раніше ми писали, що заказнику «Протасів Яр» присвоїли імʼя загиблого активіста Романа Ратушного.

Фото: Facebook Дмитра Коцюбайла