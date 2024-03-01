Київрада виділила землю для створення скверу імені Дмитра Коцюбайла на Печерську
Київрада підтримала виділення земельної ділянки для скверу імені Дмитра Коцюбайла в Печерському районі.
“Київзеленбуд” отримав дозвіл на розроблення проєкту.
Сквер буде розміщуватись у Печерському районі столиці на вулиці Миколи Гайцана, 12/14. Площа земельної ділянки складає орієнтовно 0,17 га.
У листопаді 2023 року Київрада погодила створення скверу на честь Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Планувалося, що сквер розташують на вулиці Омеляновича-Павленка.
Комісія з питань найменувань одноголосно підтримала ініціативу. Так само в додатку «Київ Цифровий» за створення такого скверу проголосували понад 20 тис. киян (90 % опитаних).
Нагадаємо, що український доброволець, командир 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.
Раніше ми писали, що заказнику «Протасів Яр» присвоїли імʼя загиблого активіста Романа Ратушного.
Фото: Facebook Дмитра Коцюбайла