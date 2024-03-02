Цьогоріч п’ять підземних переходів у Києві продублюють наземними
У Києві цьогоріч облаштують п’ять наземних переходів, які обіцяли облаштувати у 2023 році.
Про це повідомляють в ГО “Пасажири Києва”.
У 2023 році міський голова Києва Віталій Кличко особисто пообіцяв облаштувати до кінця року 9 наземних пішохідних переходів, що продублюють підземні. Проте, лише два з них реалізували.
Це переходи між вулицями Довженка й Молдовською, а також – на перехресті вулиць Хмельницького й Чикаленка.
Ще два переходи відмовилась погоджувати Патрульна поліція. Це наземні переходи через бульвар Шевченка до станції метро “Університет” і між вулицями Великою Васильківською й Скоропадського.
У 2024 році заплановано облаштувати решту 5 обіцяних переходів:
- між вулицями Вадима Гетьмана й Олекси Тихого в Солом’янському районі;
- між проспектом Валерія Лобановського й вулицею Деміївською в Голосіївському районі;
- між проспектом Валерія Лобановського й вулицею Володимира Брожка, будівництво якого вже розпочали, у Голосіївському районі;
- між вулицями Старобориспільською й Миколи Хвильового в Дарницькому районі;
- між вулицями Костянтинівською й Верхній Вал у Подільському районі.
Центр організації дорожнього руху має також надати пропозиції щодо проєктування нових переходів у 2024 році.
Окрім вищеперерахованих є ще 39 з 49 переходів до проектування яких і не приступали.
“Темпами два переходи на рік реалізуємо ми всі 49 переходів через 25 років”, – коментують в ГО “Пасажири Києва”.
Мапу місць наземних переходів Києва можна переглянути за посиланням.
Раніше ми писали, що у Києві облаштували наземний перехід через вулицю Довженка: що з ним не так.
Фото: з відкритих джерел