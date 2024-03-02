Цьогоріч п’ять підземних переходів у Києві продублюють наземними

У Києві цьогоріч облаштують п’ять наземних переходів, які обіцяли облаштувати у 2023 році.

Про це повідомляють в ГО “Пасажири Києва”.

У 2023 році міський голова Києва Віталій Кличко особисто пообіцяв облаштувати до кінця року 9 наземних пішохідних переходів, що продублюють підземні. Проте, лише два з них реалізували.

Це переходи між вулицями Довженка й Молдовською, а також – на перехресті вулиць Хмельницького й Чикаленка.

Ще два переходи відмовилась погоджувати Патрульна поліція. Це наземні переходи через бульвар Шевченка до станції метро “Університет” і між вулицями Великою Васильківською й Скоропадського.

У 2024 році заплановано облаштувати решту 5 обіцяних переходів:

між вулицями Вадима Гетьмана й Олекси Тихого в Солом’янському районі;

між проспектом Валерія Лобановського й вулицею Деміївською в Голосіївському районі;

між проспектом Валерія Лобановського й вулицею Володимира Брожка, будівництво якого вже розпочали, у Голосіївському районі;

між вулицями Старобориспільською й Миколи Хвильового в Дарницькому районі;

між вулицями Костянтинівською й Верхній Вал у Подільському районі.

Центр організації дорожнього руху має також надати пропозиції щодо проєктування нових переходів у 2024 році.

Окрім вищеперерахованих є ще 39 з 49 переходів до проектування яких і не приступали.

“Темпами два переходи на рік реалізуємо ми всі 49 переходів через 25 років”, – коментують в ГО “Пасажири Києва”.

Мапу місць наземних переходів Києва можна переглянути за посиланням .

Раніше ми писали, що у Києві облаштували наземний перехід через вулицю Довженка : що з ним не так.

Фото: з відкритих джерел