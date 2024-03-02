У Києві запрацював жіночий простір “Вільна”: що він пропонує

На правому березі запрацював дружній до жінок і дівчат простір “Вільна” на базі Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у соцмережах.

“Простір “Вільна” — цінний ресурс для жінок і дівчат, які шукають підтримку, турботу та можливості для самовираження й саморозвитку. У червні цей простір запрацював на базі нашого Центру на лівому березі. За цей час його відвідали понад 4 500 жінок і дівчат”, — зазначила Марина Хонда.

За її словами найбільшим попитом користуються заходи щодо підтримки психоемоційного стану, групові зустрічі із психологинею, арттерапія та заняття, спрямовані на роботу з тілом та фізичне розвантаження.

Простір “Вільна” на правому березі також зосередиться на допомозі сім’ям ветеранів.

У просторі жінки та дівчата можуть отримати наступні послуги:

групові та індивідуальні сесії із психологинею;

тематичні зібрання за чаєм або кавою;

консультації щодо спеціалізованих сервісів і служб психосоціальної підтримки;

творчі майстер-класи (малювання, рукоділля, театральне мистецтво, кулінарія тощо);

спортивні заняття (йога, пілатес, танці тощо);

кар’єрні сесії (історії успіху відомих жінок, профорієнтація, пізнавальні лекції від лікарів, психологів та експертів у різних сферах діяльності, розмовні клуби з української/англійської мови).

Адреса простору “Вільна” на правому березі Києва: вул. Іллєнка, 20.

Графік роботи: середа-неділя, з 11:00 до 20:00.

Стежити за анонсами заходів можна в соціальних мережах: Facebook та Telegram .

Раніше ми писали, що в Україні запустили проєкт для жінок, які постраждали від війни .

Фото: Марина Хонда