Біля станції метро “Гідропарк” прибрали сміттєзвалище

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Наталія Габрух
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Біля станції метро “Гідропарк” у Києві прибрали стихійне сміттєзвалище.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю Києва.

Прибирання провели Департамент територіального контролю спільно з КП “Плесо”, КП УЗН Дніпровського району та КП ШЕУ Дніпровського району.

Загальними зусиллями вони вивезли приблизно 100 кубічних метрів сміття.

Надалі цю територію контролюватимуть з метою уникнення повторного накопичення сміття та забезпечення її чистоти та порядку.

Раніше ми писали, що у селі на Сумщині активісти створили міні-сортувальну станцію.

Фото: Департамент територіального контролю Києва

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Опубліковано: 02 березня 2024
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