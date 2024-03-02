Біля станції метро “Гідропарк” прибрали сміттєзвалище
Біля станції метро “Гідропарк” у Києві прибрали стихійне сміттєзвалище.
Про це повідомляє Департамент територіального контролю Києва.
Прибирання провели Департамент територіального контролю спільно з КП “Плесо”, КП УЗН Дніпровського району та КП ШЕУ Дніпровського району.
Загальними зусиллями вони вивезли приблизно 100 кубічних метрів сміття.
Надалі цю територію контролюватимуть з метою уникнення повторного накопичення сміття та забезпечення її чистоти та порядку.
Раніше ми писали, що у селі на Сумщині активісти створили міні-сортувальну станцію.
Фото: Департамент територіального контролю Києва
Як вам результат прибирання?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 02 березня 2024