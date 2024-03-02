Біля станції метро “Гідропарк” прибрали сміттєзвалище

Біля станції метро “Гідропарк” у Києві прибрали стихійне сміттєзвалище.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю Києва.

Прибирання провели Департамент територіального контролю спільно з КП “Плесо”, КП УЗН Дніпровського району та КП ШЕУ Дніпровського району.

Загальними зусиллями вони вивезли приблизно 100 кубічних метрів сміття.

Надалі цю територію контролюватимуть з метою уникнення повторного накопичення сміття та забезпечення її чистоти та порядку.

Раніше ми писали, що у селі на Сумщині активісти створили міні-сортувальну станцію .

Фото: Департамент територіального контролю Києва