Київрада передала під забудову дві історичні будівлі — колишню ткацьку фабрику і садибу Уляни Богданович

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Ірина Маймур
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Київрада передала під забудову землі під двома історичними будівлями — колишньою ткацькою фабрикою та садибою Уляни Богданович на вулиці Малевича.

Про це повідомляє памʼяткоохоронна спільнота “Спадщина”.

Землю під ткацькою фабрикою 1895 року на вулиці Малевича, 86 передали під забудову компанії “ВМГ ЦЕНТР”. Її повʼязують з Вагіфом Алієвим.

Ділянку під садибою Уляни Богданович 1896 року на Малевича, 24 отримало “Будівельне об’єднання “Мрія”. Компанію повʼязують з Артемом Солоником з оточення Коломойського. На місці садиби планують звести елітний ЖК Resort.

Раніше ми писали, що Київрада передала під забудову флігель садиби Мекленбурга 1895 року.

Фото: allbc, “Спадщина”

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Опубліковано: 05 березня 2024
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