У реконструйованому переході на Шулявці оновили тактильну плитку

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Ірина Маймур
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В реконструйованому переході на Шулявці замість гумових наліпок, які одразу відклеїлись, поклали нову тактильну плитку.

Про це повідомили в ГО “Пасажири Києва”.

Однак, як зазначають активісти, плитка лежить нерівно.

“Щоправда або дуже спішили, або хтось походив по плитці поки розчин не застиг, адже плитка лежить нерівно. Але порівняно з тим що було — це вже невелика перемога”, — повідомляють у спільноті.

Раніше ми писали, що в підземному переході біля метро “Шулявська” відпадає тактильна плитка, стерлася розмітка на сходах і не працюють ліфти. Минулоріч перехід реконструювали за 34,4 млн грн.

Фото: “Пасажири Києва”

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Опубліковано: 05 березня 2024
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