Велопрокат Bikenow відкрив сезон у Києві
Українська система міського велопрокату Bikenow відкрила сезон у Києві.
Про це повідомив транспортний аналітик Олександр Гречко.
Разова поїздка на велосипеді коштує пʼять гривень за розблокування, далі — півтори гривні за хвилину. Поїздка на самокаті коштує девʼять гривень за розблокування й три з половиною гривні за хвилину.
Для користування транспортом потрібно завантажити додаток Bikenow, доступний для Android та iPhone.
Розташування велосипедів та електросамокатів можна побачити на карті в мобільному додатку. Для початку користування необхідно зареєструватися в додатку, ввести дані для оплати та відсканувати QR-код на вибраному транспортному засобі. По завершенню поїздки транспорт потрібно залишити на одній з визначених офіційних стоянок.
Раніше ми писали, що у Львові затвердили нові правила користування електросамокатами.
Фото: Bikenow