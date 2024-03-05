Велопрокат Bikenow відкрив сезон у Києві

Українська система міського велопрокату Bikenow відкрила сезон у Києві.

Про це повідомив транспортний аналітик Олександр Гречко.

Разова поїздка на велосипеді коштує пʼять гривень за розблокування, далі — півтори гривні за хвилину. Поїздка на самокаті коштує девʼять гривень за розблокування й три з половиною гривні за хвилину.

Для користування транспортом потрібно завантажити додаток Bikenow, доступний для Android та iPhone .

Розташування велосипедів та електросамокатів можна побачити на карті в мобільному додатку. Для початку користування необхідно зареєструватися в додатку, ввести дані для оплати та відсканувати QR-код на вибраному транспортному засобі. По завершенню поїздки транспорт потрібно залишити на одній з визначених офіційних стоянок.

Раніше ми писали, що у Львові затвердили нові правила користування електросамокатами .

Фото: Bikenow