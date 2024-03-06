На Січових Стрільців облаштували наземний пішохідний перехід

На вулиці Січових Стрільців навпроти ресторану “Аляска” облаштували нерегульований наземний пішохідний перехід.

Про це повідомили в ГО “Пасажири Києва”.

Появу переходу не анонсували публічно. Зазвичай їхньому створенню передує складна і тривала робота громадськості.

Активісти припускають, що облаштування переходу пролобіював ресторан “Аляска”, аби відвідувачі мали зручний доступ до розташованого поруч відкритого паркінгу. Він платний і знаходиться на відстані 50 метрів із протилежного від ресторану боку.

У спільноті зазначають, що такий перехід варто облаштували на перетині вулиці Січових Стрільців із Глибочицькою, а також на Лук’янівці — поруч із ринком та центральним входом у завод “Артем”.

“Там, згідно наказу Дептрансу, мають бути облаштовані регульовані наземні переходи і сподіваємося, що цей процес буксувати не буде”, — підсумовують “Пасажири Києва”.

Раніше ми писали, що цьогоріч п’ять підземних переходів у Києві продублюють наземними.

Фото: “Пасажири Києва”