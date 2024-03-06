За фактом пожежі на території екопарку “Осокорки” розпочали досудове розслідування

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Наталія Габрух
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Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом пожежі на території заказників місцевого значення “Осокорські луки” та “Озеро Тягле”.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Досудове розслідування проведуть слідчі Дарницького Головного управління Національної поліції за фактом пошкодження шляхом підпалу території об’єктів природно–заповідного фонду “Осокорські луки” та “Озеро Тягле” (ч. 2 ст. 252 КК України).

“Встановлюються усі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно–заповідного фонду”, — йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Раніше ми писали, що у Києві горів екопарк “Осокорки”: що відомо.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 06 березня 2024
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