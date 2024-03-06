У Києві горів екопарк “Осокорки”: що відомо

У Києві ввечері 5 березня загорілась значна частина екопарку “Осокорки”.

Про це повідомили в ГО “Екопарк Осокорки”.

За їхніми словами невідомі здійснили підпал.

“Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову!”, — зазначають в громадській організації.

Пожежу повʼязують із забудовником Stolitsa Group, який зводить житлові комплекси в зеленій зоні Осокорків.

Гасіння пожежі було значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки, адже територія підтоплена.

Згодом у КМДА повідомили , що рятувальники задіяли дрони та болотоходи.

О 23:57 пожежу вдалося ліквідувати.

Які наслідки

Рятувальники ДСНС зазначили , що на відкритій території сталося загоряння сухої трави та очерету. Площа загоряння склала 3 Га.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що екологічні служби та інші уповноважені відомства з’ясовують причини та наслідки пожежі на Осокорківських озерах.

“За попередніми даними, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника “Осокорківські луки”. Якої саме шкоди наніс вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з’ясують екологи. Територія має природоохоронний статус — знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на 3 роки”, — зазначив Сергій Попко.

Що відбувалося раніше

Нагадаємо, що спочатку неподалік озер Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК "Патріотика на озерах". Але активісти виступили проти. Екологи хочуть на цьому місці створити екопарк Осокорки.

Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

Згодом, влітку 2023 року активізувалося будівництво ЖК H2O від будівельної компанії Stolitsa Group.

У листопаді 2023 року забудовник засипав будівельним сміттям канал , який сполучає озера Тягле та Небреж. Це було зроблено з метою прокладання нової дороги через зелену зону від проспекту Григоренка, як стверджували активісти.

Фото: ДСНС, з відкритих джерел