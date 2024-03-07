Пожежа на території екопарку "Осокорки" нанесла збитків півмільйона гривень

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Валерія Гуржий
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7% заказників місцевого значення “Осокорські луки” та “Озеро Тягле” вигоріли внаслідок пожежі.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Виявлено 4 осередки знищених пожежею, а загальна площа випаленої сухої водно-болотної рослинності склала майже 10,5 гектара.

"Розмір шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд складає 499 911 грн", — повідомили екологи.

Раніше ми писали, що Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом пожежі на території заказників місцевого значення “Осокорські луки” та “Озеро Тягле”.

Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

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Опубліковано: 07 березня 2024
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