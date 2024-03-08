Після дій мешканців комунальники відновили газон, на якому паркувалися автівки

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Ірина Маймур
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На вулиці Ярославській комунальники відновили газон, на якому раніше стихійно паркувались автівки.

Про це повідомили у КП УЗН Подільського району.

Нагадаємо, що раніше містяни почали облаштовувати на місці стихійного паркування клумбу.

Тепер до їхньої ініціативи долучилися комунальники. Вони засипали клумбу додатковою землею, відновили газон і поставили антипаркувальні стовпчики.

Раніше ми писали, що на Русанівці почали боротися зі стихійним паркуванням.

Фото: КП УЗН Подільського району

Як вам ініціатива комунальників?
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Опубліковано: 08 березня 2024
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