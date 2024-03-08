Працівники КМДА пройдуть курс із безбарʼєрності: чому там навчатимуть

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Ірина Маймур
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Працівники структурних підрозділів КМДА пройдуть курс із безбар'єрності від громадської спілки "Ліга сильних".

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

“Курс спрямований на те, щоб навчити посадовців та працівників комунальних підприємств робити об’єкти у місті доступними для людей з інвалідністю. Зміни мають починатися з розуміння інклюзивності, а також норм безбар’єрності. Щоб всі знання можливо було використати в реальній площині”, – зазначила адвокаційниця громадської спілки “Ліги Сильних” Ольга Гвоздік.

Під час навчання фахівці долучаться до підготовки стратегій, зокрема, комунікаційної стратегії з безбарʼєрності, яку розробляє КМДА. Також проведуть аналіз проєктів реконструкції і зупиняться на архітектурних вимогах для забезпечення фізичної безбар'єрності на вулицях, дорогах, у громадському транспорті, будівлях.

До того ж передбачена окрема робота з представниками сфер транспорту, архітектури, освіти, культури, спорту та охорони здоровʼя.

Раніше ми писали, що ветеран Олександр Терен запускає тревел-шоу, в якому перевірятиме міста на безбар'єрність

Фото ілюстративне: KGMI/CITY OF BELLINGHAM

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Опубліковано: 08 березня 2024
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