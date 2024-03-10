Київрада частково підтримала петицію про повернення статусу пам'ятки історії будинку Замкова

Київська влада частково підтримала петицію про повернення статусу пам'ятки історії будинку Замкова на вулиці Івана Франка, 26.

Про це повідомляється у відповіді на звернення київського міського голови Віталія Кличка.

У відповіді зазначається, що повернути будинку статус пам’ятки історії неможливо, оскільки він ніколи не мав відповідного статусу. У 2007 році році Мінкульт відмовив будівлі у наданні статусу через її невідповідність критеріям для занесення до держреєстру нерухомих пам'яток України.

Проте Київрада підтримала опрацювання історичної довідки та фотофіксацію будівлі Департаментом культурної спадщини. Це необхідно для того, щоб ухвалити рішення щодо внесення будинку до переліку об'єктів культурної спадщини.

Також зазначається, що надана листом ГО “Мапа Реновації” від 15.02.2024 історична довідка “містить ряд недоліків і потребує доопрацювання в частині визначення автентичності, цінності, року спорудження тощо”. На сьогодні вона не відповідає вимогам Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України.

Сумнівною є також наведена в історичній довідці інформація щодо проживання саме у будинку на вул. І. Франка, 26 родини О. Шмідта.

“Оскільки в енциклопедичному виданні “Звід пам’яток історії та культури України” наведено дані, що родина проживала у садибі, що включає у себе два будинки. Достовірність викладеної у довідці інформації архівними дослідженнями не підтверджена”, — йдеться у відповіді.

Також зазначено, що постать самого Шмідта потрібно додатково оцінити, оскільки він був відомим діячем часів радянського союзу.

На відповідь відреагував активіст та автор петиції Дмитро Перов. Він зазначив , що саме на Департамент охорони культурної спадщини КМДА покладено обов’язок з розробки відповідної облікової документації для надання статусу пам'ятки.

Раніше ми писали, що Мінкульт погодив надбудову на будинку Замкова .

Фото: Дмитро Перов