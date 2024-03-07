Мінкульт погодив надбудову на будинку Замкова

Міністерство культури та інформаційної політики України погодило надбудову на будинку Замкова 1899 року.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Він оприлюднив відповідний лист із роз’ясненнями МКІП.

“З огляду на наявність необхідної погодженої проєктної документації, а також те, що проєктні рішення не суперечать діючим вимогам вищезгаданої НПД, у межах пам’яткоохоронного законодавства в МКІП відсутні підстави для вжиття заходів стосовно зазначеного містобудівного перетворення”, — йдеться в документі.

Перов зауважив на те, що Генплан Києва до 2020 року, на який посилається Мінкульт, був затверджений Київрадою у 2002 році, а історико-архітектурний опорний план (ІОАП) — другий документ, на який посилається міністерство, затвердили у 2021 році.

“Однак, ІОАП 2021 року (затверджений 02.08.2021 р.) не міг бути розроблений у складі Генплану-2020 (затвердженого 28.03.2002 р.). Отже, такі зміни не затвердженні, а Мінкульт просто дав відписку, щоб не виконувати свої повноваження. Примітно, що вся ця катавасія відбувається просто під вікнами пам’яткоохоронного органу. Але очевидних порушень — він не вбачає”, — зазначив активіст.

Нагадаємо, що будівлю звели в 1899 році на замовлення адвоката Окружного суду Київської губернії — Семена Григоровича Замкова в стилі класицизм. У радянський період тут розташовувалося комунальне житло, а вже в часи незалежності — комерційні приміщення та архів суду.

Протягом минулого року в будинку Замкова зняли з даху будівлі оригінальні перекриття кінця 19 століття і почали зводити надбудову. Уже цьогоріч забудовник продовжив руйнувати частини споруди попри відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року земельна комісія Київради проголосувала за передачу ділянки з будинком під будівництво ТРЦ. Раніше дім позбавили статусу пам’ятки історії.

У зв'язку з цим кияни створили петицію на захист будинку та повернення йому раніше наданого статусу. Однак міський голова Києва Віталій Кличко відхилив цю петицію.

У лютому 2024-го на активіста Дмитра Перова відкрили кримінальне провадження через те, що він перешкоджає зводити надбудову на будинку Замкова. Також, коли Перов намагався завадити вивезенню з садиби історичних деревʼяних балок, прораб вдарив його та відволік його в сторону. Через це активіст має забій і перелом ребра.

Фото: Дмитро Перов