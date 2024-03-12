Кінотеатр мережі “Планета Кіно” відкриють у ТРЦ Dream yellow на Оболоні

У Києві в ТРЦ Dream yellow, що на Оболоні відкриють кінотеатр мережі “Планета Кіно”.

Про це повідомляють на сторінці кінотеатру в соцмережах.

“Планета Кіно” заїжджає на район. Вже налаштовуємо світло й звук, розставляємо крісла і готуємось вас зустрічати. Відкриття незабаром”, — зазначають у “Планеті Кіно”.

Наразі невідомо, які саме технології будуть у новому кінотеатрі “Планета Кіно”. Представники кінотеатру обіцяють всі деталі повідомити згодом.

Раніше ми писали, що ролики про загиблих військових показуватимуть у кінотеатрах перед фільмами.

Фото: з відкритих джерел