Кінотеатр мережі “Планета Кіно” відкриють у ТРЦ Dream yellow на Оболоні
У Києві в ТРЦ Dream yellow, що на Оболоні відкриють кінотеатр мережі “Планета Кіно”.
Про це повідомляють на сторінці кінотеатру в соцмережах.
“Планета Кіно” заїжджає на район. Вже налаштовуємо світло й звук, розставляємо крісла і готуємось вас зустрічати. Відкриття незабаром”, — зазначають у “Планеті Кіно”.
Наразі невідомо, які саме технології будуть у новому кінотеатрі “Планета Кіно”. Представники кінотеатру обіцяють всі деталі повідомити згодом.
Раніше ми писали, що ролики про загиблих військових показуватимуть у кінотеатрах перед фільмами.
Фото: з відкритих джерел
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Опубліковано: 12 березня 2024