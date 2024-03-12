Київ отримав 22 автобуси від партнерів
Київ отримав 22 автобуси від Deutsche Bahn.
Про це повідомили "Пасажири Києва".
Зазначається, що так компанія відреагувала на прохання керівництва міста про потребу в автобусах. Вони приїхали з дочірніх компаній DB в Хорватії та Словаччині.
Раніше ми писали, що Київ отримав благодійну допомогу від мерії Братислави — 23 пасажирських автобуси.
Фото: Пасажири Києва
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Опубліковано: 12 березня 2024