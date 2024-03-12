Біля Олександрівської лікарні у Києві збудують 5-рівневий паркінг

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Наталія Габрух
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КМДА завершила тендер на залучення інвестицій для спорудження п'ятирівневої парковки поряд із Олександрівською лікарнею. Проте наразі невідомо, хто саме переміг у конкурсі.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Функціонал об'єкта не обмежуватиметься лише парковкою — він також включатиме в себе аптеку, багатоцільові приміщення та входи до лікарні.

Орієнтовна площа земельної ділянки під паркінг становить 0,7 гектара.

Згідно з рішенням про оголошення конкурсу, одночасно будуть будувати паркінг та реконструювати одну з будівель Олександрівської лікарні.

Паркінг зведуть на 5 поверхів, загальна площа складе майже 10 тисяч кв.м., на них облаштують 300 машиномісць. Площа аптеки складе 165 кв.м., вхідної групи — 220 кв.м., багатофункціональних приміщень — 390 кв.м.

Вартість робіт з реконструкції корпусу будівлі лікарні та побудови нового паркінгу складе 470,8 млн грн.

Раніше ми писали, що у Львові збудують перший перехоплювальний паркінг. Його профінансує забудовник.

Фото: Київське інвестагентство

Як вам ідея побудови 5-рівневого паркінгу біля Олександрівської лікарні?
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Опубліковано: 12 березня 2024
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