На Співочому полі облаштують сучасне інклюзивне укриття

У культурно-мистецькому комплексі "Співоче поле" планують облаштувати укриття з урахуванням усіх норм безбар'єрності.

Про це повідомляють в КМДА.

Під укриття з урахуванням потреб маломобільних людей переобладнають підвальне приміщення сценічного комплексу “Співоче поле”.

Уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петрівська разом з групою фахівців з інклюзивності та балансоутримувачем КМК "Співоче поле" вже провели спільну нараду щодо проєктування та виконання робіт з облаштування укриття.

Як зауважила Петрівська, територія “Співочого поля” є справжнім центром дозвілля мешканців. Щороку парк відвідують тисячі киян та гостей столиці. Тому запропонована концепція облаштування укриття передбачає, щоб кожна людина, незалежно від її індивідуальних потреб, отримала безперешкодний доступ до споруди цивільного захисту.

Раніше ми писали, що цього року на Троєщині планують облаштувати декілька великих укриттів.

Фото ілюстративне: Глухів.City