У Полтаві хочуть знести будинок ХІХ століття, щоб збудувати багатоповерхівку

У Полтаві на місці будинку ХІХ століття хочуть звести багатоповерхівку.

Про це повідомляють у спільноті Націонал-Урбанізм.

Йдеться про двоповерховий класичний будинок ХІХ століття за адресою вулиця Конституції, 9. Раніше дім був житловим, однак останні дві сім'ї виїхали з нього з початком повномасштабного вторгнення росії.

Як зауважують активісти з SavePoltava, подібні будинки є такими ж важливими для сприйняття центра Полтави, як "будинки в три вікна" у Львові. Тому для них варто застосовувати методи реконструкції та реставрації, аніж знищення.

“На жаль, люди не завжди усвідомлюють цінність історичної забудови, надто коли це не об'єкт під охороною ЮНЕСКО, а цілком звична для свого часу будівля. Втім, саме такі будівлі формують історичну тканину, яка у Полтаві стабільно руйнується вже десятиліттями”, — зауважили у спільноті Націонал-Урбанізм.

Наразі за збереження будівлі борються місцеві активісти.

Раніше ми писали, що у Полтаві хочуть відреставрувати будівлю 1890-х.

Фото: SavePoltava