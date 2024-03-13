На Оболоні приберуть стихійне кладовище домашніх тварин

На Оболоні хочуть прибрати стихійне кладовище домашніх тварин.

Про це повідомляють представники організації “Почай”, яка проводить роботи з облаштування парку.

В Оболонському районі Києва триває створення парку біля Йорданського та Кирилівського озер. Роботи розпочалися минулого літа. Під час облаштування парку виникла проблема зі стихійним похованням домашніх тварин на узбіччі біля Йорданського озера. Тому кладовище вирішили прибрати.

Через те, що деякі оболонці виступили проти знесення стихійних могил, керівництво проєкту парку вирішило не чіпати наявні поховання. Водночас замість використання бетонних та пластмасових пам'ятників планують висадити дерева і кущі.

"Просимо цього тижня прибрати самим надгробки та обрати ту рослину, яку бажаєте посадити на цьому місці з переліку саджанців: сумаха різновиду спірей, бузок, жасмін, багаторічні квіти, а також форзиції", — йдеться у дописі організації “Почай”.

Рослини та дерева планують висаджувати з четверга по суботу (14, 15 та 16 березня). Саджанці та землю виділили зеленбудівці Оболонського району. Бетонні нагробки деякий час перебуватимуть поряд із кладовищем, щоб власники поховань, які не змоги прибрати їх самостійно, забрали нагробки згодом.

Раніше ми писали, що українці створили платформу для збереження пам’яті про померлих близьких.

Фото: “Почай”