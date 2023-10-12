Українці створили платформу для збереження пам’яті про померлих близьких

В Україні запустили безоплатну платформу Inheart. Вона дає змогу об’єднати альбомні фотографії, відеозаписи, листи та інші спогади про померлого на одній сторінці.

Як скористатися сервісом:

створити сторінку пам’яті й заповнити її базовою інформацією;

поділитися посиланням на профіль із друзями померлої людини, щоб вони написали теплі слова чи додали спільні фото або відео, яких немає в сім’ї покійного чи покійної;

разом зі створенням сторінки розробники надають QR-код. Його можна розмістити на могилі, аби мати швидкий доступ до цифрових спогадів.

Inheart дає змогу передавати геолокацію поховання максимально точно. У такий спосіб користувач платформи може поділитися з родичами чи друзями координатами розташування пам’ятника.

Розробники попіклувалися про безпеку даних. Інформація про померлого зберігатиметься на кількох серверах у різних країнах. Це збільшує надійність архівації інформації.

Наразі творці Inheart розробляють окремий модуль для збереження пам’яті про полеглих у повномасштабній війні з росією українських воїнів.

Раніше ми писали, що спостерігати за відбудовою Київщини тепер можна на інтерактивній мапі від United24 і ЛУН.

Фото: Inheart