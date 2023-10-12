Українці створили платформу для збереження пам’яті про померлих близьких

В Україні запустили безоплатну платформу Inheart. Вона дає змогу об’єднати альбомні фотографії, відеозаписи, листи та інші спогади про померлого на одній сторінці.
Як скористатися сервісом:
Inheart дає змогу передавати геолокацію поховання максимально точно. У такий спосіб користувач платформи може поділитися з родичами чи друзями координатами розташування пам’ятника.
Розробники попіклувалися про безпеку даних. Інформація про померлого зберігатиметься на кількох серверах у різних країнах. Це збільшує надійність архівації інформації.
Наразі творці Inheart розробляють окремий модуль для збереження пам’яті про полеглих у повномасштабній війні з росією українських воїнів.
Раніше ми писали, що спостерігати за відбудовою Київщини тепер можна на інтерактивній мапі від United24 і ЛУН.
Фото: Inheart