Суд остаточно повернув Біличанський ліс громаді Києва

Верховний Суд залишив у силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді Києва повернули 3 тисячі гектарів Біличанського лісу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Юристи Департаменту земельних ресурсів КМДА, що діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради.

Йдеться про неправомірне розширення території Коцюбинського в 2021 році завдяки Біличанському лісу, який є частиною Національного природного парку “Голосіївський”.

“Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову. Але столична влада відстояла інтереси киян у судах”, — зазначив Віталій Кличко.

Як відомо, у 2021 році Бучанська районна рада неправомірно прийняла рішення розширити межі Коцюбинського на 3 тис. гектарів за рахунок ділянок Біличанського лісу, який має статус національного парку.

19 вересня 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київради про визнання протиправним рішення про передачу 3 тис. гектарів землі Біличанського лісу владі селища Коцюбинське.

Раніше ми писали, що Біличанський ліс почали масово вирубати .

Фото: Вікіпедія