У Львові відреставрують кам’яницю XV століття і відтворять первісне оздоблення даху

Львівська міськрада погодила проєкт реставрації давньої Еміновичівської кам’яниці на вулиці Вірменській, 17. Вона була зведена приблизно у XV столітті.

Про це повідомили в Управлінні охорони історичного середовища.

Реставрація передбачає:

відновлення фасадів, різьблених білокам’яних елементів, кам’яної та цегляної кладки стін;

консервацію різночасового живопису на стінах другого поверху;

реставрацію балок перекриттів, підлог та сходів.

Як зазначила керуюча справами виконкому Львівської міської ради Наталія Алєксєєва, під час відбудови кам’яниці відтворять первісне оздоблення даху.

Нагадаємо, що дослідження підтвердили, що будівля кам’яниці існує щонайменше з XV століття. Там знайшли унікальні стелі, розписи та кахлі з готичної печі. Будівля має факти проживання в ній вірмен, поляків, євреїв та січового стрільця (в балці знайшли значок 1916 року).

“Будівля буде використовуватися для багатьох функцій — як виставковий зал, музей. Всі знайдені елементи будуть експонуватися. Максимально детально продемонструють всі знайдені періоди – від готики до історизму. Оформлення інтер’єру та екстер’єру ще обговорюється в деталях”, — розповіла виданню ZAXID.NET керівниця управління Тетяна Балукова.

Тепер власник приміщення передасть проєкт реставрації на розгляд та погодження в обласну адміністрацію та Мінкульт.

Раніше ми писали, що в центрі Львова відновили фасад будинку-памʼятки архітектури національного значення на вулиці Вірменській, 21.

Фото: Управління охорони історичного середовища; Наталія Алєксєєва