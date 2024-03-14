У Львові відреставрують кам’яницю XV століття і відтворять первісне оздоблення даху

146
Ірина Маймур
share share

Львівська міськрада погодила проєкт реставрації давньої Еміновичівської кам’яниці на вулиці Вірменській, 17. Вона була зведена приблизно у XV столітті.

Про це повідомили в Управлінні охорони історичного середовища.

Реставрація передбачає:

  • відновлення фасадів, різьблених білокам’яних елементів, кам’яної та цегляної кладки стін;
  • консервацію різночасового живопису на стінах другого поверху;
  • реставрацію балок перекриттів, підлог та сходів.

Як зазначила керуюча справами виконкому Львівської міської ради Наталія Алєксєєва, під час відбудови кам’яниці відтворять первісне оздоблення даху.

Нагадаємо, що дослідження підтвердили, що будівля кам’яниці існує щонайменше з XV століття. Там знайшли унікальні стелі, розписи та кахлі з готичної печі. Будівля має факти проживання в ній вірмен, поляків, євреїв та січового стрільця (в балці знайшли значок 1916 року).

“Будівля буде використовуватися для багатьох функцій — як виставковий зал, музей. Всі знайдені елементи будуть експонуватися. Максимально детально продемонструють всі знайдені періоди – від готики до історизму. Оформлення інтер’єру та екстер’єру ще обговорюється в деталях”, — розповіла виданню ZAXID.NET керівниця управління Тетяна Балукова.

Тепер власник приміщення передасть проєкт реставрації на розгляд та погодження в обласну адміністрацію та Мінкульт.

Раніше ми писали, що в центрі Львова відновили фасад будинку-памʼятки архітектури національного значення на вулиці Вірменській, 21.

Фото: Управління охорони історичного середовища; Наталія Алєксєєва

Як вам ініціатива?
Увійдіть, щоб залишити реакцію та отримати знижку на покупки в «Сільпо»!
Опубліковано: 14 березня 2024
share share
На Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Розумовського На Печерську під виглядом ремонту розбирають фундаменти палацу Розумовського Команда з КПІ створила ШІ-застосунок, який навчає дітей мови жестів Команда з КПІ створила ШІ-застосунок, який навчає дітей мови жестів У застосунку "Київ Цифровий" тепер відображаються рух фунікулера і закриті виходи з метро У застосунку "Київ Цифровий" тепер відображаються рух фунікулера і закриті виходи з метро Куди піти у Києві 15-17 березня: Kalush Orchestra, Лесь Подерв'янський та презентація книги Максими Кривцова Куди піти у Києві 15-17 березня: Kalush Orchestra, Лесь Подерв'янський та презентація книги Максими Кривцова
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.