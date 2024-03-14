У Києві безкоштовно роздають саджанці дерев, які вижили під час окупації

Протягом березня і квітня в Києві можна безкоштовно отримати саджанці різних видів дерев, які були в окупації.

Про це повідомляє "Київщина 24/7".

Рослини роздає Центр альтернативного озеленення Києва. Його розсадник розташований у Бородянському районі Київської області. Тож на початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році він потрапив під окупацію.

"Прямо на території нашого розсадника стояла російська військова техніка. Вони залишили після себе цілу купу різного сміття. Вкрали лопати, мангал, дрова і пиломатеріали", — розповідає засновник центру Роман Любека.

Рослини вижили через, що вони були під снігом і не потребували особливого догляду.

Аби отримати саджанці, треба стежити за публікаціями Центру альтернативного озеленення у Facebook. Рослини видають безоплатно, однак, щоб їх отримати, потрібно залучити друзів на другу сторінку центру.

“Наприклад, щоб отримати один саджанець ялини або сосни, люди залучають 10 друзів на нашу сторінку "Контейнерне озеленення" — це друга сторінка центру. Всі охочі отримати саджанці можуть детально ознайомитись з умовами безплатного отримання дерев, написавши нам на Viber або Watsapp”, — пояснює Любека.

Раніше ми писали, що в Києві встановлять більше 200 шпаківень для гніздування птахів.

Фото: “Київщина 24/7”