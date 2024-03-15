На Київщині хочуть відновити старовинну Свято-Троїцьку церкву: як долучитись до проєкту

Напівзруйновану Свято-Троїцьку церкву в Гостролуччі на Київщині хочуть відновити. Храм є останнім мурованим представником українського бароко.

Про це повідомили в громадській організації “Україна Інкогніта”.

Церкву хочуть дослідити та відновити в межах проєкту “Козацькі церкви Київської області”.

Одна з головних проблем, з якою зіткнулися дослідники, це відсутність фото храму до його часткового руйнування російськими окупантами у 30-ті роки. Зберігся лише дуже детальний опис, зроблений священиком Антонієм Соколовським у 1912 році.

Жителів регіону просять пошукати світлини храму серед старих фотоальбомів або ж малюнків.

Троїцьку церкву звели на місці старої дерев’яної у 1784–1787 роках. Вона синтезувала два стиля — українське бароко та ранній класицизм. Окремо біля церкви звели дзвіницю.

Уже в 19 столітті будівля почала руйнуватися. У радянські часи храм перетворили спочатку перетворили на магазин, а потім — на Гостролуцьке споживче товариство

За словами місцевих мешканців, у 90-ті роки храм узяв в оренду якийсь ділок. Що він планував зробити із храмом, невідомо, однак зняв дах, зірвав підлогу і зник.

Висота бабинця, який зберіг склепіння, 7 метрів. Залишився деякий декор над вікнами і дверима. На думку фахівців, його ще можна відновити, але це потребує коштів і бажання місцевої громади. Станом на грудень 2023 року храм навіть не взяли на баланс.

Нині в Троїцькій церкві облаштували польовий храм (намет) ПЦУ, щоб включити її в релігійне життя.

Раніше ми писали, що у Білій Церкві перебудували пам’ятку національного значення.

Фото: “Україна Інкогніта”