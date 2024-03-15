"Київпастранс" таємно списує сучасний рухомий склад

"Київпастранс" під час війського стану почав таємно списувати сучасний рухомий склад.

Про це повідомив Іван Черниш, пишуть Пасажири Києва.

Йдеться про те, що після більше, ніж 10 річної перерви "Київпастранс відновив списання рухомого складу. У Києві є десятки тролейбусів, які не курсують більше десяти років, але досі не списані. Також є близько тисячі автобусів, які потрібно списати.

Зазначається, що замість того, аби списувати старі тролейбуси ЮМЗ Т2, Шкода та Київ-12 почали списувати навіть сучасні тролейбуси, які ще нещодавно були на лінії.

У грудні 2021 року, тролейбус №1918, який випущено в 2007 році, він має 100% низької підлоги та сучасну систему керування, працював на лінії до жовтня 2021 року і перебував у справному стані, а вже в 2022 році його "передали" до АП7, а в 2023 році - списали з утилізацією. Така ж доля спіткала і інші тролейбуси.

"Доволі дивним виглядає прохання Кличка надати гуманітарну допомогу у вигляді автобусів початку 2000 років випуску в той час, як підприємство поспіхом списує тролейбуси 2007 року випуску. А щоб ніхто не дізнався, що "Київпастранс" списує сучасний рухомий склад, вони почали категорично відмовлятись надавати інформацію про процес списання. А наразі вони приховали дані, прикриваючись військовим станом", - додав він.

Раніше ми писали, що Київ отримав благодійну допомогу від мерії Братислави — 23 пасажирських автобуси.

Фото: Іван Черниш