Кладовище домашніх тварин на Оболоні перетворили на екокладовище

На Оболоні на місці кладовища домашніх тварин висадили дерева, кущі та квіти.

Про це повідомляють представники громадської організації “Почайна”.

На місці поховань висадили більше 350 кущів та дерев, а також 75 багаторічних квітів.

Рослини надав КП УЗН Оболонського району за рахунок надлишків свого посадкового матеріалу (зі своєї теплиці).

Гранітні надгробки вивезли на штрафмайданчик. Там вони протягом місяця будуть очікувати власників.

“З понеділка в робочому порядку Зеленбуд буде прибирати територію та ще висаджувати квіти та рослини там, де забули чи не встигли — на схилі і ближче до школи”, — повідомляють у ГО “Почайна”.

Раніше ми писали, що на Оболоні приберуть стихійне кладовище домашніх тварин.

Фото: “Почайна”, Ольга Рутковська