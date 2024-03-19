Після дій активістів біля Самосаду на Подолі встановили антипаркувальні стовпці

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Ірина Маймур
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На вулиці Волоській навпроти Самосаду комунальники встановили антипаркувальні стовпчики для боротьби із незаконним паркуванням.

Про це повідомили у спільноті NE:Urban.

Нагадаємо, що на початку лютого активісти громадської ініціативи DIY Київ встановили на цьому місці саморобні дерев'яні стовпці, які з'єднали між собою. Тоді міська влада пообіцяла встановити стаціонарні антипаркувальні стовпчики навесні.

Зрештою у березні вона дотрималася обіцянки.

“Тепер транзитна зона тротуару належить тільки пішоходам”, — підсумували у спільноті.

Фото: polinastephania; DIY Київ

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Опубліковано: 19 березня 2024
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