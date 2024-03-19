Після дій активістів біля Самосаду на Подолі встановили антипаркувальні стовпці
На вулиці Волоській навпроти Самосаду комунальники встановили антипаркувальні стовпчики для боротьби із незаконним паркуванням.
Про це повідомили у спільноті NE:Urban.
Нагадаємо, що на початку лютого активісти громадської ініціативи DIY Київ встановили на цьому місці саморобні дерев'яні стовпці, які з'єднали між собою. Тоді міська влада пообіцяла встановити стаціонарні антипаркувальні стовпчики навесні.
Зрештою у березні вона дотрималася обіцянки.
“Тепер транзитна зона тротуару належить тільки пішоходам”, — підсумували у спільноті.
Фото: polinastephania; DIY Київ
Опубліковано: 19 березня 2024