Після дій активістів біля Самосаду на Подолі встановили антипаркувальні стовпці

На вулиці Волоській навпроти Самосаду комунальники встановили антипаркувальні стовпчики для боротьби із незаконним паркуванням.

Про це повідомили у спільноті NE:Urban.

Нагадаємо, що на початку лютого активісти громадської ініціативи DIY Київ встановили на цьому місці саморобні дерев'яні стовпці, які з'єднали між собою. Тоді міська влада пообіцяла встановити стаціонарні антипаркувальні стовпчики навесні.

Зрештою у березні вона дотрималася обіцянки.

“Тепер транзитна зона тротуару належить тільки пішоходам”, — підсумували у спільноті.

Фото: polinastephania; DIY Київ