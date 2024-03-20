40% загального обсягу робіт щодо відновлення руху між станціями “Деміївська” і “Либідська” завершено

Наразі завершено 40% загального обсягу робіт щодо відновлення руху між станціями метро “Деміївська” і “Либідська.

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у соцмережах.

“За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на “Деміївській”, — написав Віталій Кличко.

Він додав, що у самому тунелі теж тривають необхідні роботи — і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт.

“Ми робимо все можливе, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями “Деміївська” і “Либідська”, — зазначив Віталій Кличко.

Раніше ми писали, що тунель між "Либідською" та "Деміївською" обіцять відремонтувати до кінця літа.

Фото: Віталій Кличко