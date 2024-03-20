У Києві оновлять правила розміщення МАФів: що зміниться

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Ірина Маймур
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У Києві хочуть оновити концепцію розміщення МАФів.

Департамент територіального контролю вже підготував і презентував пропозиції щодо змін. Їх винесуть на розгляд і затвердження Київради.

Проєкт рішення стосуватиметься розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засобів пересувної торгівлі, станцій зарядки електромобілів, поштоматів та автоматів з продажу товарів.

Що планують змінити:

  • оновити роботу субʼєктів господарювання, що використовують у своїй діяльності тимчасові споруди;
  • затвердити методику розрахунку оплати за оренду елементів благоустрою для розміщення МАФів;
  • забезпечити мешканців новими робочими місцями;
  • збільшити додаткові надходження від МАФів до міського бюджету до 1 мільярда гривень у 2026 році;
  • забезпечити довгострокові договори підприємців з містом терміном 5-10 років;
  • забезпечити законне підключення до електромережі;
  • встановити 3 000 терміналів, поштоматів та ведингових систем.

Торгові кіоски та пересувні кав’ярні заборонять встановлювати в зонах інженерних мереж, біля фасадів адміністративних і культових будівель, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, на пішохідних доріжках та алеях, біля наземних споруд метрополітену.

Планують, що діяльність МАФів буде регулювати КП “Київ. Прозоро”, яке утворять на базі нинішнього КП “ЛІК”.

80% розміру орендної плати від розміщення МАФів йтиме до бюджету Києва. 20% буде отримувати КП.

Раніше ми писали, що в Києві демонтували МАФи біля станції метро “Либідська”.

Фото: Департамент територіального контролю КМДА

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Опубліковано: 20 березня 2024
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