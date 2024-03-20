У Києві оновлять правила розміщення МАФів: що зміниться
У Києві хочуть оновити концепцію розміщення МАФів.
Департамент територіального контролю вже підготував і презентував пропозиції щодо змін. Їх винесуть на розгляд і затвердження Київради.
Проєкт рішення стосуватиметься розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засобів пересувної торгівлі, станцій зарядки електромобілів, поштоматів та автоматів з продажу товарів.
Що планують змінити:
- оновити роботу субʼєктів господарювання, що використовують у своїй діяльності тимчасові споруди;
- затвердити методику розрахунку оплати за оренду елементів благоустрою для розміщення МАФів;
- забезпечити мешканців новими робочими місцями;
- збільшити додаткові надходження від МАФів до міського бюджету до 1 мільярда гривень у 2026 році;
- забезпечити довгострокові договори підприємців з містом терміном 5-10 років;
- забезпечити законне підключення до електромережі;
- встановити 3 000 терміналів, поштоматів та ведингових систем.
Торгові кіоски та пересувні кав’ярні заборонять встановлювати в зонах інженерних мереж, біля фасадів адміністративних і культових будівель, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, на пішохідних доріжках та алеях, біля наземних споруд метрополітену.
Планують, що діяльність МАФів буде регулювати КП “Київ. Прозоро”, яке утворять на базі нинішнього КП “ЛІК”.
80% розміру орендної плати від розміщення МАФів йтиме до бюджету Києва. 20% буде отримувати КП.
Раніше ми писали, що в Києві демонтували МАФи біля станції метро “Либідська”.
Фото: Департамент територіального контролю КМДА