На Борщагівці демонтували незаконні МАФи: фото

Локацію на вулиці Зодчих очистили від незаконних МАФів. Вони стояли біля зупинки громадського транспорту.

Про це повідомляє КП “Київблагоустрій”.

Цього тижня комунальники продовжили прибирати незаконно встановлені тимчасові споруди, засоби пересувної торгівлі, намети сезонної торгівлі тощо.

Найбільше демонтували в Солом’янському, Святошинському і Оболонському районах міста.

Раніше ми писали, що в Києві оновлять правила розміщення МАФів.

Фото: КП “Київблагоустрій”