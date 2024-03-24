У Солом'янському ландшафтному парку вирубали берези: фото

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Наталія Габрух
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У Солом’янському ландшафтному парку масово вирубали берези.

Про це повідомляють у спільноті LOS SOLOMAS. КИЇВ.

Нагадаємо, що раніше в парку вирубали ділянку дерев нібито через шкідників, однак за деякий час почали прокладати лінії електропередач.

Згодом комунальники висадили нові дерева у парку.

Раніше ми писали, що інспектори ДІАМ перевірять будівництво багатоповерхівки безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку.

Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію "Збережемо Солом’янський парк".

Київ видав ТОВ “Смарт-Девелопмент” містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами. Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх “апартаментами”, аби формально не порушити містобудівну документацію. Активісти подали три судові позови, щоб скасувати містобудівні умови й обмеження, дозвіл на будівництво й детальний план території.

Унаслідок діяльності забудовника біля парку відбувся зсув грунту та обвал однієї із центральних алей парку в будівельний котлован.

Депутатка Київради Ксенія Семенова зареєструвала проєкт рішення про розірвання оренди на цій ділянці. Однак він “завис на екологічній комісії”.

Фото: LOS SOLOMAS. КИЇВ

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Опубліковано: 24 березня 2024
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