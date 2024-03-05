Будівництво біля Солом’янського ландшафтного парку перевірять інспектори ДІАМ

7 березня Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) перевірить будівництво біля Солом’янського ландшафтного парку.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Там триває будівництво багатоповерхівки безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку. Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію «Збережемо Солом’янський парк». Київ видав ТОВ «Смарт-Девелопмент» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами. Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх «апартаментами», аби формально не порушити містобудівну документацію. Активісти подали три судові позови, щоб скасувати містобудівні умови й обмеження, дозвіл на будівництво й детальний план території.

Унаслідок діяльності забудовника біля парку відбувся зсув грунту та обвал однієї із центральних алей парку в будівельний котлован.

Також в парку вирубали ділянку дерев нібито через шкідників, однак за деякий час почали прокладати лінії електропередач.

Депутатка Київради Ксенія Семенова зареєструвала проєкт рішення про розірвання оренди на цій ділянці. Однак він “завис на екологічній комісії”.

Упродовж десяти днів інспектори ДІАМ мають ретельно вивчити всі документи, провести огляд на місці та оприлюднити свої висновки.

До того ж 4 березня інспектори працювали на території Національного університету «Києво-Могилянська академія». Громадські активісти неодноразово повідомляли про незаконне проведення будівельних робіт на памʼятці історії та архітектури національного значення — 200-річній Келії Братського монастиря, яка знаходиться на території.

Зрештою Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування пам'ятки національного значення.

Фото: Збережемо Солом’янський парк; Дмитро Перов; "Хмарочос"; Los Solomas. Київ