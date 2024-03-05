У Соломʼянському ландшафтному парку висадили дерева: фото

Комунальники висадили дерева у Соломʼянському ландшафтному парку, впритул до якого ведеться забудова.

Про це повідомляють у спільноті LOS SOLOMAS. КИЇВ.

Зазначається, що висадили сосни, бузок, липу та акацію.

Нагадаємо, що раніше в парку вирубали ділянку дерев нібито через шкідників, однак за деякий час почали прокладати лінії електропередач.

Раніше ми писали, що інспектори ДІАМ перевірять будівництво багатоповерхівки безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку.

Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію "Збережемо Солом’янський парк".

Київ видав ТОВ “Смарт-Девелопмент” містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами. Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх “апартаментами”, аби формально не порушити містобудівну документацію. Активісти подали три судові позови, щоб скасувати містобудівні умови й обмеження, дозвіл на будівництво й детальний план території.

Унаслідок діяльності забудовника біля парку відбувся зсув грунту та обвал однієї із центральних алей парку в будівельний котлован.

Депутатка Київради Ксенія Семенова зареєструвала проєкт рішення про розірвання оренди на цій ділянці. Однак він “завис на екологічній комісії”.

Фото: LOS SOLOMAS. КИЇВ