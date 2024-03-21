Склад "Розетки", артцентр та кіностудія пошкоджені внаслідок ракетної атаки на Київ

Внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджено підприємство "Київхліб", склад магазину "Розетка", Свято-Миколаївський храм ПЦУ на Татарці, артцентр "Я Галерея" та кіностудію Pronto Film.

Внаслідок атаки постраждала будівля складу магазину "Розетка", також постраждали машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, а також постраждали товари. За словами співзасновника Владисава Чечьоткіна, в цей час на зміні було 99 людей, вони не остраждали, адже перебували в бомбосховищі.

Також зранку міський голова Віталій Кличко повідомляв про те, що у Подільському районі міста пошкоджено підприємство. Йдеться про виробничі потужності "Київхліб" - пошкоджено одну будівлю та припарковані автомобілі, повідомляє proagro.

Внаслідок обстрілу постраждав й Свято-Миколаївський храм ПЦУ на Татарці, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Відомо, що у храм влучили уламки російської балістичної ракети. Внаслідок чого розпʼяття посічене, ікони побиті склом, вікна і двері вибиті. Капличка поряд понищена, а біля храму - вирва.

Окрім того, постраждала виставка графіті-художника Rubae, повідомляє DTF. Уламки однієї з ракет впали неподалік артцентру "Я Галерея", де розміщена виставка "Деструктивізм" графітера. Вибуховою хвилею знесло одну із мозаїк в експозиційній залі, внаслідок падіння відломилися фрагменти роботи.

Постраждала й будівля кіностудії Pronto Film, як зазначив режисер Олесь Санін. Тут повибивало вікна та посікло стіни.

Раніше ми писали, що вранці 21 березня росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок чого постраждали 13 людей, 4 з них – госпіталізовано, 9 – отримали допомогу на місці.

Фото: Владислав Чечьоткін, Київ24, Андрій Ковальов, Ліза Лазарова, Олесь Санін,