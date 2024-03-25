У Львові облаштують громадський простір, присвячений Євгену Коновальцю: візуалізації

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Наталія Габрух
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У Львові оголосили переможця відкритого архітектурного конкурсу на кращий проєкт меморіального простору пам’яті Євгена Коновальця. Перемогла львівська команда під керівництвом Дмитра Суркевича.

Про це пише Tvoemisto.tv.

“Ми уявляли, що це місце буде надихати молодь при формуванні нової української нації. Простір передбачає відкриту зброярню, адже боротьба триває. Проходячи крізь неї, кожен починає усвідомлювати, що саме він робить для цього бою”, — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Потрапивши всередину меморіалу, глядач буде знаходитися між двома стінами зі збройних шаф-пірамід. Вийти можна буде через вузьку доріжку, яка символізує єдиний шлях боротьби за волю. Погляд між двома стінами-шафами буде спрямований на дерево, що є символом розвитку та життя.

Навколо меморіалу планують організувати відпочинкові місця і покращити благоустрій. Крім цього, додадуть ще один безбар’єрний доступ до Львівської політехніки. У проєкті планують використати сплав металобрухту з російських танків.

Раніше ми писали, що цьогоріч у кесоні на Оболоні відкриють громадський простір. Після війни — концерт-хол.

Фото: Tvoemisto.tv

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Опубліковано: 25 березня 2024
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