У Маріуполі окупанти знищують археологічну пам’ятку курган Дід

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Ірина Маймур
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У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни екскаваторами знищують курган Дід. Це археологічна пам’ятка V тис. до н.е.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Курган Дід розташований на вулиці Пилипа Орлика в Центральному районі міста. Він має висоту шість метрів і діаметр, який становить 70 метрів.

Курган датується V тисячоліттям до н.е., і, за висновками істориків, належить до ямної культури. У 2021 році ухвалили рішення про збереження пам’ятки шляхом консервації.

За попередніми даними, росіяни планують розпочати на місці археологічної памʼятки нове будівництво.

Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі росіяни зруйнували унікальні мозаїки.

Фото: MRPL.CITY

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Опубліковано: 26 березня 2024
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