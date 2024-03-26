Історичну вивіску “Молоко” розмістили на Арт-заводі Платформа: фото

В Києві відновили та повісили історичну вивіску “Молоко”. Її реставрацію провели активісти фонду “Має значення” у листопаді 2023 року. Тепер вона розташована на території Арт-заводу Платформа над входом до виробничого приміщення Milk Bar.

Про це повідомили представники фонду у соцмережах.

“Історія з легендарною історичною вивіскою “Молоко” для нашого фонду завершилася. Тепер мешканці та гості столиці можуть побачити вивіску над входом до виробничого цеху, де Milk Bar створює відомі й улюблені вами торти та випічку”, — йдеться у повідомленні.

Активісти фонду “Має значення” зазначають, що команда Milk Bar покрила 50% вартості робіт. Решту 50% зібрали небайдужі кияни.

Подивитися на історичну вивіску “Молоко” можна за адресою: вулиця Якова Гніздовського, 1-А.

Раніше ми писали, що у Києві відреставрували історичну вивіску «Молоко» .

Фото: фонд “Має значення”