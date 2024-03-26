У Бучі встановлять нову модульну станцію очистки води

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Наталія Габрух
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У Бучі встановлять модульну станцію очистки води.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Завдяки модульній станції вдасться забезпечити питною водою місцевих жителів навіть під час блекаутів.

Станцію облаштовують на вулиці Тарасівській. Вона проводитиме очистку води із артезіанських свердловин згідно з усіма санітарними нормами, після чого подаватиме її у загальну мережу.

“Продуктивність цієї станції від 30 до 40 м³ чистої води на годину. Максимально — від 600 до 800 м³ на добу”, — розповів керівник проєкту Андрій Клименко.

Одразу після встановлення необхідного обладнання, станцію передадуть у користування КП “Бучасервіс”. Проєкт реалізується за підтримки міжнародної програми розвитку OOН “ПРООН”.

Раніше ми писали, як виглядатиме новий “Епіцентр” в Бучі, який зведуть на місці зруйнованого.

Фото: скриншот з відео Бучанська міська рада/Facebook

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Опубліковано: 26 березня 2024
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