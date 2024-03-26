У Чернігові данський інвестор збудує дитсадок та 410 квартир для постраждалих від війни

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Наталія Габрух
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У Чернігові, у житловому мікрорайоні Масани заплановане будівництво житлових будинків та дитячого садка. Фінансування проєкту візьме на себе данський “Фонд за відбудову України”.

Про це повідомляє Чернігівська міська рада.

Планується, що незабаром буде оголошено тендер на дизайн будинків, після чого відбудеться вибір проєктної організації та забудовника. Початок робіт зі зведення запланований на лютий 2025 року, а завершити будівництво планують до кінця першої половини 2027 року.

Проєктом передбачено спорудження семи новітніх, екологічних та високоефективних з точки зору енергоспоживання будинків, в яких буде розміщено 410 квартир. Також збудують дитячий садок на 200 місць. На все витратять близько 20-25 мільйонів євро.

Виконуючий обов'язки мера міста наголосив, що ці квартири перейдуть у власність міської громади і будуть передані мешканцям Чернігова, які втратили свої житла через воєнну агресію Росії.

Раніше ми писали, що фонд американського мецената побудує на Київщині реабілітаційний центр, школи і житлові будинки.

Фото: Adrian Cogua/Unsplash

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Опубліковано: 26 березня 2024
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