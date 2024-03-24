Фонд американського мецената побудує на Київщині реабілітаційний центр, школи і житлові будинки

Фонд американського благодійника Делла Лоя Хансена та Київська ОДА розпочали спільну роботу над відбудовою області.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Зокрема, вже почалася співпраця з розробки концепції створення на Київщині сучасного реабілітаційного госпіталю для військовослужбовців та цивільних осіб.

Крім цього, Благодійний Фонд “Місія Хансена в Україні” разом із зовнішніми фінансовими партнерами та у тісній співпраці з КОДА планує відбудувати 10 шкіл, які були зруйновані росіянами на Київщині.

Планується також розширення існуючої благодійної програми відбудови “Фенікс”. В її рамках хочуть відбудувати 30 будинків в Андріївці та 30 будинків в Мощуні. На кожний отриманий сертифікат “єВідновлення” фонд надасть додатково до 30 тис. доларів на відбудову будинків.

“Також планується розширити програму на квартири, зокрема 77 малозабезпечених родин, які мають сертифікати на придбання нових осель за програмою “єВідновлення”, отримають дофінансування від Фонду на купівлю сучасних квартир з ремонтом на Софіївській Борщагівці”, – зазначив голова КОДА Руслан Кравченко.

Раніше ми писали, що під Києвом відкрили друге містечко для переселенців від американського благодійника.

Фото: Київська ОВА