Активісти планують відновити 6 історичних вивісок у Києві: які та де
Благодійний фонд “Має значення” планує відреставрувати ще 6 історичних вивісок у Києві.
Про це активісти повідомили на своїй фейсбук-сторінці.
Які саме вивіски планують відновити:
- “Прання білизни”
Вивіска розташована на одній зі старовинної вулиць Києва — Кловський узвіз, 14/24. Її порятунок розпочнуть найближчим часом.
- “Галантерея”
Це друга вціліла вивіска столиці з неоновим підсвічуванням. Нині шукають можливості переговорити з власником приміщення, де вона розташована. Оскільки в будівлі колишньої галантереї почали відкриватися різні заклади — вивіски, яка раніше служила для інших цілей, тепер можуть просто позбутись за непотрібністю.
- “Перукарня” на вулиці Межигірська, 3
Нині вивіску перенесли в тил будівлі, і звичайний перехожий туди доступу не має. Активісти планують провести переговори з власниками, щоб розташувати вивіску на фасаді для реклами наявного бізнесу.
- “Ремонт взуття”
Цю вивіску планують залишити на історичному місці — на проспекті Науки, 29. Зараз тут розташована швейна майстерня.
- “Автостанція Поділ” (вулиця Нижній Вал, 15А) та “Мисливець” (Нижньогородський провулок, 7/9)
Ці вивіски волонтери планують врятувати першими.
Раніше ми писали, що історичну вивіску “Молоко” розмістили на Арт-заводі Платформа.
Фото: “Має значення”