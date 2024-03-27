Активісти планують відновити 6 історичних вивісок у Києві: які та де

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Ірина Маймур
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Благодійний фонд “Має значення” планує відреставрувати ще 6 історичних вивісок у Києві.

Про це активісти повідомили на своїй фейсбук-сторінці.

Які саме вивіски планують відновити:

  • “Прання білизни”

Вивіска розташована на одній зі старовинної вулиць Києва — Кловський узвіз, 14/24. Її порятунок розпочнуть найближчим часом.

  • “Галантерея”

Це друга вціліла вивіска столиці з неоновим підсвічуванням. Нині шукають можливості переговорити з власником приміщення, де вона розташована. Оскільки в будівлі колишньої галантереї почали відкриватися різні заклади — вивіски, яка раніше служила для інших цілей, тепер можуть просто позбутись за непотрібністю.

  • “Перукарня” на вулиці Межигірська, 3

Нині вивіску перенесли в тил будівлі, і звичайний перехожий туди доступу не має. Активісти планують провести переговори з власниками, щоб розташувати вивіску на фасаді для реклами наявного бізнесу.

  • “Ремонт взуття”

Цю вивіску планують залишити на історичному місці — на проспекті Науки, 29. Зараз тут розташована швейна майстерня.

  • “Автостанція Поділ” (вулиця Нижній Вал, 15А) та “Мисливець” (Нижньогородський провулок, 7/9)

Ці вивіски волонтери планують врятувати першими.

Раніше ми писали, що історичну вивіску “Молоко” розмістили на Арт-заводі Платформа.

Фото: “Має значення”

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Опубліковано: 27 березня 2024
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