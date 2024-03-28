Щоб зробити всі зупинки Львова інклюзивними, необхідно 65 млн гривень

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Ірина Маймур
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Щоб зробити всі зупинки Львова інклюзивними, необхідно виділити 65 млн гривень.

Про це пише “Твоє Місто”.

Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради провів обстеження зупинок та визначив, які з них є доступними.

Станом на 2023 рік 158 зупинок (17%) не відповідають нормам доступності. Про це під час пленарного засідання ЛМР повідомила радниця міського голови апарату виконкому Ірина Маруняк.

Натомість станом на 2024 рік 511 зупинок (55%) відповідають нормам, 411 (44%) мають похибки, а 8 (1%) – не відповідають нормам. Щоб зробити всі зупинки Львова повністю інклюзивними, необхідно 65 млн гривень.

Раніше ми писали, що в Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними.

Фото: “Твоє Місто”

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Опубліковано: 28 березня 2024
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