Щоб зробити всі зупинки Львова інклюзивними, необхідно 65 млн гривень
Щоб зробити всі зупинки Львова інклюзивними, необхідно виділити 65 млн гривень.
Про це пише “Твоє Місто”.
Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради провів обстеження зупинок та визначив, які з них є доступними.
Станом на 2023 рік 158 зупинок (17%) не відповідають нормам доступності. Про це під час пленарного засідання ЛМР повідомила радниця міського голови апарату виконкому Ірина Маруняк.
Натомість станом на 2024 рік 511 зупинок (55%) відповідають нормам, 411 (44%) мають похибки, а 8 (1%) – не відповідають нормам. Щоб зробити всі зупинки Львова повністю інклюзивними, необхідно 65 млн гривень.
Раніше ми писали, що в Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними.
Фото: “Твоє Місто”
Опубліковано: 28 березня 2024