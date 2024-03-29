Львів відмовиться від дизельних автобусів і розвиватиме електромобільність

У Львові затвердили Програму розвитку електромобільності.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Програма передбачає розвиток сталої мобільності, вдосконалення системи громадського транспорту, реалізацію проєктів із відновлювальною енергетикою та створення інфраструктури для зарядок електрокарів на найближчі 10 років.

Перша ціль програми — привести весь електротранспорт міста до стандартів екологічності, енергоефективності та доступності. Зокрема, планують відмовитися від дизельних автобусів на всіх міських маршрутах як комунальних перевізників, так і приватних. Натомість вивести на дороги батарейні електробуси та моделі з динамічним заряджанням.

Друга ціль — розвиток транспортної інфраструктури. Зокрема, планують модернізувати фідерні кабельні лінії, тягові підстанції, депо, колії та контактні мережі. Також хочуть створити й інтегрувати до систем електротранспорту локальні електростанції із відновлюваних джерел.

Третя ціль — це низьковуглецева міська логістика з акцентом на електричні велосипедні й електричні автомобільні фургони. Тут йдеться про перехід сектору доставки товарів та посилок у місті на електричну енергію.

Четвертою ціллю є впровадження шерингової електромобільності (спільного користування транспортними засобами) за прикладом європейських міст.

П’ята ціль — створення зарядних хабів із пріоритетом для бізнес-користувачів, таксі й логістичного транспорту. Операторами таких зарядних станцій можуть бути як комунальні підприємства, так і приватні оператори.

План розвитку електромобільності Львівської МТГ розробили за сприяння німецької урядової організації GIZ в межах міжнародного проєкту TUMIVolt як частина реалізації Плану сталої міської мобільності.

Раніше ми писали, що ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на головних трасах країни.

Фото ілюстративне: ЛМР