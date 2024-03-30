У Києві відкрили мініскульптуру “Герої”, присвячену українським воїнам

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Наталія Габрух
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У Києві на Аскольдовій могилі встановили мініскульптуру “Герої”, присвячену українським військовим. Це вже 42-га скульптура встановлена проєктом “Шукай!”.

Про це повідомляє засновниця проєкту “Шукай!” Юлія Бевзенко.

На мініскульптурі зображений воїн, який прихилив коліно перед українським прапором. Скульптуру встановили на дзвіниці церкви Святого Миколая Чудотворця. Щоб роздивитися її, необхідно також прихилити коліно, вшанувавши таким чином загиблих бійців, розповідає Юлія Бевзенко.

“Уперше в скульптурки немає одного мецената: цього разу я об’єднала всіх меценатів проєкту “Шукай!” і вони подарували цю пам’ятку місту, а також ми зібрали 450 тис. гривень, які будуть передані підрозділу “На Щиті”, — коментує Юлія Бевзенко.

Раніше ми писали, що у Києві відкрили нову мініскульптуру, присвячену літері "ї": де її шукати.

Фото: Юлія Бевзенко

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Опубліковано: 30 березня 2024
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