У центрі Львова збудують чотириповерховий бізнес-центр і підземний паркінг: візуалізації

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Наталія Габрух
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У центрі Львова, по вулиці Джерельній, 45, планують побудувати чотириповерховий бізнес-центр з підземною автостоянкою.

Проєкт містобудівних умов та обмежень був представлений на засіданні виконкому Львівської міської ради 29-го березня, пише Tvoemisto.tv.

Наразі територія, що розташована в історичному ареалі у зоні Ж-2, яка передбачена для низькоповерхового житлового будівництва, є незабудованою. Там заплановано звести 4-поверхову будівлю, висотою 14,58 метра.

Проєкт підземного паркінгу матиме подвійну функцію, зокрема, як укриття. Крім цього, там зможуть паркуватися 8 автомобілів.

Раніше ми писали, що у Львові облаштують громадський простір з укриттям: візуалізації.

Фото: візуалізації VR-GROUP

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Опубліковано: 30 березня 2024
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