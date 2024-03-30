У центрі Львова збудують чотириповерховий бізнес-центр і підземний паркінг: візуалізації
У центрі Львова, по вулиці Джерельній, 45, планують побудувати чотириповерховий бізнес-центр з підземною автостоянкою.
Проєкт містобудівних умов та обмежень був представлений на засіданні виконкому Львівської міської ради 29-го березня, пише Tvoemisto.tv.
Наразі територія, що розташована в історичному ареалі у зоні Ж-2, яка передбачена для низькоповерхового житлового будівництва, є незабудованою. Там заплановано звести 4-поверхову будівлю, висотою 14,58 метра.
Проєкт підземного паркінгу матиме подвійну функцію, зокрема, як укриття. Крім цього, там зможуть паркуватися 8 автомобілів.
Раніше ми писали, що у Львові облаштують громадський простір з укриттям: візуалізації.
Фото: візуалізації VR-GROUP
Опубліковано: 30 березня 2024